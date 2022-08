Ostsee-Pipeline Ignoriert den Zombie Nord Stream 2!

Wie erfolgreich Putin mit dieser Hinhalte-, Vorwands- und Täuschungstaktik ist, hat sich am Montag gut beobachten lassen. Mal eben ist der ohnehin schon betäubend hohe Gaspreis im Großhandel wieder in die Höhe geschossen. Es dürfte Putin gefallen, dass er mit seiner Taktik sogar so erfolgreich ist, dass es in Deutschland, jenseits des rechten Raunens in den sozialen Netzwerken, nun auch prominente Stimmen gibt, die sich dafür stark machen, nun doch, trotz allem, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 freizugeben, zu öffnen, jene Leitung zu nutzen, über die im vergangenen Winter so viel gestritten worden ist.