Photovoltaik Solar-Plattform Otovo: „Die Nachfrage nach Solaranlagen hat sich vervielfacht“

Doch in der Branche strahlen längst nicht mehr alle wie an einem wolkenlosen Sonnentag: Die Sehnsucht vieler Verbraucher, unabhängiger von steigenden Strompreisen zu werden, sorgte zwar in den vergangenen zwei Jahren für einen beispiellosen Boom – in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 wurden in Deutschland fast 600.000 neue Photovoltaik-Anlagen ans Netz angeschlossen, mehr als im gesamten Jahr 2022. Aber sinkende Haushaltsbudgets, sinkende Energiepreise, lange Lieferzeiten und knappe Installationskapazitäten bremsten einige der Anbieter in den vergangenen Monaten aus. Die Berliner Plattform Eigensonne, die nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet, meldete Mitte Dezember Insolvenz an. Und die Aktie von Otovo, seit zweieinhalb Jahren an der Börse in Oslo notiert, stürzte im Laufe dieses Jahres um mehr als 80 Prozent ab.