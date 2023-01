PNE-Verkauf In der Windbranche bahnt sich ein Milliardendeal an

PNE wächst seit Jahren stark mit dem Bau und Betrieb von Windparks an Land, auf hoher See und mit Photovoltaikanlagen. In den ersten neun Monaten 2022 steigerte das Unternehmen seine Leistung um 13 Prozent auf 152 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um zwei Drittel auf 21,1 Millionen Euro.