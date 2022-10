Problemfall Mittelspannung und Mitteldruck Deutschlands Unternehmen droht ab Neujahr der Energieschock

Das bestätigt auch Holger Ruppel, Vertriebsleiter bei der Oberhessischen Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, kurz Ovag-Gruppe. Als Lieferant habe Ovag selbst Kunden in der Mittelspannung, die noch keinen Vertrag für das kommende Jahr hätten. Ovag selbst biete diesen Kunden einen Anschlussvertrag an „da wir sie als Bestandskunden weiter beliefern möchten“, sagt Ruppel. Einige Lieferanten würden aber selbst Bestandskunden nicht weiterbeliefern – die dann „aus Sicht aller Lieferanten Neukunden“ seien. Wegen der aktuell erhöhten Risiken – Insolvenzrisiko, Mengenabweichungsrisiko, Marktliquidität – komme es vor, dass Lieferanten an Neukunden kein Angebot abgeben, „auch kein teures“, so Ruppel. Und: „Das ist momentan sehr häufig der Fall.“