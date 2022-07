Pumpen-Primus aus Fernost Japanischer Wärmepumpen-König will deutsche Heizungsbauer abhängen

Fast alle Haushalte in der japanischen Heimat heizen und kühlen mit Klimageräten, die technisch gesehen Luft-Luft-Wärmepumpen sind. Damit ist Daikin die Nummer eins. Aus der Luft wird Wärme aufgenommen und zur Pumpe transportiert. Dort trifft sie auf ein Kältemittel, das verdampft. Der Dampf wird in einen Verdichter gepresst und somit weiter erhitzt. Danach wird der Dampf kondensiert, wobei er seine Wärme wieder abgibt. Je nach Verlaufsrichtung lässt sich ein Raum also heizen oder kühlen – was Wärmepumpen wegen der zunehmenden Zahl an Hitzetagen in deutschen Breitengraden noch attraktiver macht.

Trotzdem dürfte der Weg von Daikin an die deutsche Marktspitze kein Selbstläufer sein. Die Markennamen der klassischen Heizungsbauer, die nun ihr Geschäft mit Wärmepumpen ausbauen, darunter Branchengrößen wie Viessmann, Stiebel Eltron, Vaillant und Buderus, sind viel bekannter als der Name von Daikin. Entsprechend dichter gewebt ist das Netzwerk unter Heizungsbauern, die die Anlage letztlich an die Endkunden vertreiben. Wer schon eine „deutsche“ Heizung hat, lässt sich vom selben Installateur wohl eher auch eine Wärmepumpe von diesem Hersteller installieren. Außerdem gilt Daikin in der Branche als „Königsklasse“ – bei den technischen Leistungen, aber eben auch beim Preis.



Lesen Sie auch: Für wen ist eine Wärmepumpe attraktiv?



Das größte Risiko scheint jedoch politischer Art zu sein. Denn noch im vergangenen Jahr wurden vier Mal mehr Gasheizungen als Wärmepumpen verkauft. Die Gasbrennwerttherme blieb also die deutsche Heiztechnik Nummer eins. Eine Umkehrung dieser Verkaufsstruktur zugunsten der Wärmepumpe in nur zwei Jahren könnte sich als unrealistisch erweisen. Darauf deuten auch die ersten Vorschläge der Bundesregierung hin: Entgegen anfänglichen Berichten werden neue Gasheizungen ab 2024 nicht komplett verboten. Hybridgeräte aus Gastherme und Wärmepumpe sollen offenbar erlaubt werden, ebenso soll es Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben.