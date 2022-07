Pumpen-Primus aus Fernost Japanischer Wärmepumpen-König will deutsche Heizungsbauer abhängen

Damit stecken zwei der Platzhirsche ihr Terrain für den erwarteten Wärmepumpenboom in Deutschland ab. Viessmann investiert bis 2025 insgesamt 1 Milliarde Euro in grüne Heiztechnologien, bei Daikin sind es im gleichen Zeitraum 1,2 Milliarden Euro, ein „wesentlicher Teil“ davon in Wärmepumpen. Die größeren Erfolgschancen hat jedoch Daikin. Die Japaner sind nicht nur der weltgrößte Hersteller von Klimageräten, in einigen Segmenten für den Einsatz von Wärmepumpen in Europa liegen sie schon jetzt vorn. Daraus erklärt sich ihr selbstbewusstes Auftreten. „Wir haben die Ambition, bis 2025 die Nummer eins zu werden“, bekräftigt Filip De Graeve, Geschäftsführer von Daikin Deutschland.