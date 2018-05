Insgesamt steigerte die Sparte Kundenlösungen ihren Gewinn um 23 Prozent auf 319 Millionen Euro. Leicht zulegen konnte auch das Geschäft mit den erneuerbaren Energien, das E.On im Zuge der Zerschlagung des Versorgers Innogy an den Rivalen RWE weiterreichen will. Das Netzgeschäft trug mit 642 Millionen Euro mehr als die Hälfte zum operativen Ergebnis bei, lag aber nach der Abgabe des Netzes in Hamburg fünf Prozent unter dem Vorjahresergebnis.

E.On äußerte sich zuversichtlich, in den kommenden Monaten die noch fehlenden Freigaben der Kartellbehörden für den Verkauf der restlichen Uniper-Anteile an den finnischen Konkurrenten Fortum zu erhalten. E.On würde dafür 3,8 Milliarden Euro kassieren. Mit den Einnahmen will Vorstandschef Johannes Teyssen den Konzernumbau forcieren.