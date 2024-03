Quartalszahlen EnBW steigert Ergebnis um 60 Prozent

27. März 2024 | Quelle: dpa

Wegen gestiegener Marktpreise und Schwankungen konnte der Energiekonzern EnBW die erzeugten Strommengen zu guten Konditionen verkaufen. Bild: Bild: dpa

Der Energiekonzern EnBW verbucht ein dickes Plus. Das liegt auch an den Entwicklungen auf dem Markt seit Beginn des Ukrainekriegs. Der Trend für dieses Jahr zeigt aber in eine andere Richtung.