Quartalszahlen RWE glänzt wieder – doch das bleibt nicht unbedingt so

Freilich kann auch der Robbie-beschwingte Jubel über die Traumergebnisse nicht darüber hinwegtäuschen, dass RWE in absehbarer Zeit Weichen stellen muss, wenn das mit dem Erfolg so oder ähnlich weitergehen soll. Das eine ist dabei weniger ein wirtschaftlich als vielmehr ein politisches Problem: Bisher kommt der Ausbau der Erneuerbaren ausgerechnet im RWE-Heimatmarkt, ausgerechnet in Deutschland, kaum voran, bewegt sich gerade beim Ausbau von Wind- und Sonnenkraft an Land auf Bonsai-Niveau. Hier haben Krebber und RWE eine offene Flanke. Durchaus möglich, dass sie auf dem mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag am 28. November in London versuchen, hier Boden gut zu machen, etwa mit einer Ankündigung einer noch höheren Investitionsbereitschaft für Deutschland und einer konkreten Vorgabe für einen Kapazitätsaufbau, also einer Pipeline, für Deutschland.