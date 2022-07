Rettungsoptionen für den deutschen Gashändler Der Poker um Uniper

Und so entzündet sich in Berlin eine Diskussion um das Wie. Uniper, eine ehemalige E.On-Tochter, ging 2016 an die Börse und wurde wenig später vom finnischen Staatskonzern Fortum übernommen. Den Nordeuropäern gehören heute 78 Prozent an Uniper. Und Fortum selbst gehört zu 51 Prozent dem finnischen Staat. Fortum ist nicht nur an Uniper beteiligt, sondern betreibt auch mit dem deutschen Partner zusammen etwa das Kernkraftwerk Oskarshamn und Wasserkraftwerke in Schweden. Beide Unternehmen sind auch am schwedischen Kernkraftwerk Forsmark beteiligt. Den Hauptumsatz (mehr als 80 Prozent) erzielt Uniper aber mit dem Gashandel. 2021 lag der Gesamtumsatz – auch wegen der gestiegenen Einkaufspreise für Gas – bei gigantischen 163 Milliarden Euro.