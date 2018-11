Rheinpegel, Raffinerie-Explosion Warum Benzin immer noch nicht billiger wird

Das Problem: Der Rhein hat zu wenig Wasser. Seit Wochen liegt der Wasserstand bei 100 cm oder sogar darunter. Bei der letzten Messung waren es 81 cm. In Düsseldorf sind es aktuell nur 40 cm. Ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral in Bochum erklärt: „In den Tanklagern entlang des Rheins kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin und Diesel transportieren können.“ Die Transportkapazität der Schiffe sei nur zu einem Teil durch Lastwagen zu ersetzen. Das soll sich nun durch den Vorstoß des MWV ändern.