Robin Behlau Sein früherer Mitstreiter gründete Enpal – nun versucht auch er sich am Energiemarkt

Die gebürtigen Brandenburger Mario Kohle und Robin Behlau sind nicht nur seit der Schulzeit eng befreundet, sie haben auch erfolgreich ein Unternehmen gegründet und verkauft. Mit Mitte 20 starteten die beiden „das-Käuferportal.de“, vermittelten Produkte wie Solaranlagen und Garagen an Privatkunden und strichen bei jedem Verkauf Provisionen ein. Das Investmentvehikel der Prosiebensat.1-Gruppe kaufte sukzessive Anteile an der Berliner Firma und übernahm 2019 die Mehrheit an Käuferportal.