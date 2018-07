Rohstoffhändler US-Justiz nimmt Glencore ins Visier

US-Gesetze stellen das Zahlen von Schmiergeld im Ausland unter Strafe. Glencore fördert in Nigeria und Venezuela Öl und Kohle. In Kongo betreibt der Konzern Kupfer- und Kobaltminen. Das Unternehmen gab an, 2017 rund 308 Millionen Dollar an den Kongo gezahlt zu haben. In Nigeria kaufte der Konzern demnach Rohöl von staatlichen Unternehmen für gut 94 Millionen Dollar.