Rolf Martin Schmitz RWE plant bis 2045 mit Kohle

Das Ziel der Bundesregierung, den Anteil von Ökostrom an der Stromerzeugung bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen, hält Schmitz für sehr ambitioniert. „Für den Ausbau der Erneuerbaren braucht man Auktionen. Aber diese Auktionen gibt es derzeit nicht“, sagte der RWE-Chef der WirtschaftsWoche. Ohne klare Rahmenbedingungen, die Unternehmen 10 bis 15 Jahre eine Investitionssicherheit geben würden, werde niemand in Deutschland in Erneuerbare investieren, sagt der Chef des Essener Energiekonzerns.



Ab 2202 will RWE pro Jahr 1,5 Milliarden Euro in neue Projekte investieren. „Gute Optionen sehen wir in den USA, dort gibt es allein wegen der großen Fläche andere Möglichkeiten als in Deutschland“, sagte Schmitz dem Wirtschaftsmagazin.