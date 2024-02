Rückschlag für E.On „Wasserstoff-Brücke“ zwischen Australien und Europa verzögert sich

Eigentlich sollen die Australier schon in diesem Jahr 200.000 Tonnen Wasserstoff liefern. Bis zum Jahr 2030 sollen die Australier die Lieferungen auf jährlich bis zu fünf Millionen Tonnen hochfahren - das entspricht etwa einem Drittel der Heizenergie, die Deutschland bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs aus Russland importiert hat. Über sein Netz soll E.On den grünen Wasserstoff in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern an Kunden verteilen.