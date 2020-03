Russische Ostsee-Pipeline Warum die Deutsche Umwelthilfe Nord Stream 2 stoppen will

Das Rechtsgutachten hat das Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht der Technischen Universität Berlin bei der Berliner Umwelt-Rechtsanwältin Cornelia Ziehm in Auftrag gegeben. Ziehm kommt in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass es „nach aktuellen Erkenntnissen mindestens erhebliche Hinweise darauf gebe, dass die Methanemissionen der Gasförderung in Europa und Russland tatsächlich höher sind, als bislang angenommen bzw. von den Vorhabenträgern angegeben.“ Daraus, so Ziehm in ihrem Gutachten, folge eine relevante Wahrscheinlichkeit, dass auch die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 2 sowie der notwendigen Anschlusspipeline EUGAL möglichen Methanemissionen heute anders zu bewerten sind, als es in den für die Vorhaben durchgeführten Genehmigungsverfahren im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung und Planrechtfertigung erfolgt sei oder auch absehbar gewesen sei. Das Rechtsgutachten liegt der WirtschaftsWoche vor.