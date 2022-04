Russischer Energiekonzern Gazprom gibt deutsche Tochterfirma Gazprom Germania auf

Die 1990 gegründete Gesellschaft Gazprom Germania verfügt über ihre Tochter Astora über Gasspeicher in Deutschland und Österreich mit einer Kapazität von insgesamt sechs Milliarden Kubikmeter. In Deutschland gehören die Speicher im niedersächsischen Rehden und in Österreich in Haidach dazu. Angesichts der explodierenden Gaspreise hatte der Bundestag kürzlich ein Gesetz beschlossen, wonach die Gasspeicher in Deutschland im Winter gut gefüllt sein müssen. Damit soll verhindert werden, dass durch eine Verknappung die Preise nach oben getrieben werden.