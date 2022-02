Russischer Öl- und Gasriese Gerhard-Schröder-Konzern Rosneft bringt sich in Stellung

Mit einer Meinungsäußerung hatte Schröder jüngst mächtig politischen Wirbel in Berlin aufgewühlt. Der SPD-Politiker, der bis 2005 deutscher Bundeskanzler war, hatte sich im Podcast „Die Agenda“ seines früheren Regierungssprechers Béla Anda zum Ukraine-Konflikt geäußert und Russland verbal verteidigt. „Ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt“, sagte Schröder. „Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen an Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch dem Fass den Boden aus.“