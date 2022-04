Russlands Gaslieferungen Ruhig Blut in der Rubelfrage

Zur Wahrheit gehört freilich, dass all das ein jämmerliches juristisches Gewürge ist, dass Deutschland sich natürlich den Vorgaben Putins beugt und dass Putin die Europäer spaltet. Der Preis der Gaslieferungen für die Deutschen wird so auch politisch jeden Tag höher. Das Risiko wächst, bald mit Putins Gas, aber ohne Freunde, selbst in Europa dazustehen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das russische Vorgehen am Mittwoch als „ungerechtfertigt und inakzeptabel“ bezeichnet. Man sei vorbereitet, es werde eine Reaktion der EU geben. Man stehe „geeint“ und „in Solidarität“. Die deutsche Solidarität ist bis auf Weiteres nicht unbedingt.



