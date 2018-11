RWE, E.On, Merck Die Quartalszahlen des Tages

Niedrige Risikokosten schieben Gewinn von Raiffeisen Bank an

Die Raiffeisen Bank International (RBI) profitiert vom Wirtschaftsaufschwung in vielen Ländern Osteuropas und niedrigen Risikokosten. Unter dem Strich stieg der Gewinn in den ersten drei Quartalen um 28,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, teilte das österreichische Institut mit.



Der Anteil der faulen Kredite in den Büchern schrumpfte infolge des Verkaufs der polnischen Tochter auf 4,4 Prozent nach 5,7 Prozent zu Jahresbeginn. Die Risikokosten seien aufgrund von hohen Auflösungen von Kreditrisikovorsorgen gesunken, hieß es. Die harte Kernkapitalquote (CET 1, fully loaded) lag per Ende September bei 12,8 Prozent nach 12,7 Prozent zu Jahresbeginn. Am Ausblick hält die RBI fest.