RWE Göttlicher Beistand für den Hambacher Forst

Doch der Kirchenvorstand ist auch wegen anderer Gründe gegen die Prozession. So seien die Bewohner der Orte Manheim und Morschenich, die dem Ausbau des Tagesbaus weichen mussten und von RWE in neue Dörfer umgesiedelt wurden, „nicht unerheblich“ von RWE abhängig. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Dies trifft auch auf die Kirchengemeinde St. Laurentius Merzenich zu. Auch sie war und ist bei der Abwicklung der Entschädigung bezüglich der Kirche und des Pfarrheims in Morschenich-Alt und des Neubaus der Kapelle in Morschenich-Neu auf das Entgegenkommen von RWE-Power angewiesen.“

Da sich die geplante Prozession „gegen RWE als Gegner und Zerstörer der Natur“ richten würde, will der Kirchenvorstand der Pfarre es „tunlichst unterlassen, Aktionen zu unterstützen, die unser Verhältnis zu RWE-Power belasten würden“. Seine Gemeindekirche wolle er für die Aktion deshalb nicht zur Verfügung stellen.