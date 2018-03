RWE: Kommunen trauen Terium nicht

Was finden eigentlich die Kommunen so attraktiv an RWE der Zukunft? Wenn der Kapazitätsmarkt kommt, also die Bezahlung für die Bereitstellung von Kraftwerkskapazität auch ohne Stromproduktion, sind die Meiler vor den Toren der Kommunen eine sichere Einnahmequelle, aus der heraus auch Kitas und der defizitäre Nahverkehr, Busse und Straßenbahnen, bezahlt werden könnten.