RWE-Ökostromtochter Das kurze Leben und Sterben von Innogy

Weiterhin unklar ist, wie viele an Innogy beteiligte Kommunen ein Sonderkündigungsrecht in ihren Verträgen mit dem Energieriesen nutzen, um sich nach anderen Partnern umzusehen oder Stadtwerke wieder ganz in kommunale Hand zurückzuholen. Innogy ist an rund 100 Stadtwerken und regionalen Versorgern beteiligt und besitzt rund 3000 Stromnetz-Konzessionen in Deutschland. Dieses Geschäft will E.On übernehmen und das sorgt in vielen Kommunen für Unruhe.