RWE So will Markus Krebber nach dem goldenen Jahr weitermachen

Für den Essener Energieriesen RWE war das Jahr 2022 geschäftlich ein absoluter Erfolg. Das war schon vor der Bilanzpressekonferenz am Dienstag klar. Ob durch die Beteiligung am Aufbau der deutschen LNG-Importstrukturen, Kontaktpflege mit Katar oder den vorgezogenen Kohleausstieg 2030 – auch gegenüber der Bundesregierung hat Konzernchef Markus Krebber sich und das Unternehmen als Partner positioniert. Dazu hat er mit der Strategie „Growing Green“, Investitionen in Erneuerbare und Zukäufen in den USA, Polen, Frankreich und Großbritannien den Konzern auf die Welt der Erneuerbaren getrimmt. Als nun größten RWE-Einzelaktionär hat er Katars Staatsfonds QIA dazu geholt. Die großen Herausforderungen sind der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und ein endgültiger Abschied von der Kohleverstromung. So weit, so bekannt. Was sollte man sich von der Präsentation am Dienstag also merken?