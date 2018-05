Innogy: RWE-Tochter laufen die Kunden weg

Zu der geplanten Übernahme durch E.On wollten sich Vorstandschef Uwe Tigges und Finanzchef Bernhard Günther am Vormittag äußern. Vorstand und Aufsichtsrat hatten in der vergangenen Woche keine Empfehlung für die Offerte abgegeben. Sie sorgen sich insbesondere um die Mitarbeiter, da E.On im Zuge der Verschmelzung rund 5000 der über 70.000 Stellen streichen will. In der am Freitag mit den Gewerkschaften erzielten Einigung, wonach betriebsbedingte Kündigungen praktisch ausgeschlossen werden, sieht das Management nur einen Schritt in die richtige Richtung.