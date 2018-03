Innogy: Polizei sucht weiter nach Tätern

RWE hatte Innogy mit den Geschäften Ökostrom, Netze und Vertrieb 2016 an die Börse gebracht. Die zunächst als Erfolgsstory gefeierte Aktion hatte im vergangenen Jahr einige Dämpfer erhalten. Nach einer Gewinnwarnung waren Mitte Dezember die Aktienkurse von Innogy und RWE in den Keller gerauscht. Kurz vor Weihnachten musste Vorstandschef Peter Terium seinen Posten räumten. Seine Aufgaben hat interimistisch Personalvorstand Uwe Tigges übernommen. Der frühere RWE-Betriebsratschef verfügt über langjährige Erfahrungen in dem Konzern. Ein Nachfolger von Terium ist bislang nicht in Sicht. Am Montag kommender Woche will Innogy seine Bilanz für 2017 vorlegen.