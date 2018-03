Aramco-Börsengang wird auf 2019 verschoben

Saudi-Arabien will nach bisherigen Plänen in diesem Jahr rund fünf Prozent des Unternehmens an die Börse bringen. Der Börsengang soll Berichten zufolge ein Volumen von rund 100 Milliarden Dollar (85 Milliarden Euro) haben. Er wäre damit der größte der Welt. Das Land will den Erlös des Börsengangs dazu nutzen, um die Abhängigkeit der heimischen Wirtschaft vom Ölmarkt zu verringern.