Schon in wenigen Tagen Produktionsstopp bei Solarworld in Thüringen

25. Mai 2018

Die rund 200 Mitarbeiter in Arnstadt erhalten trotz Produktionsstopp weiter Gehalt. Bild: dpa Bild:

Der insolvente Solarzellenhersteller Solarworld will Kosten im Materialeinkauf vermeiden und bringt die Maschinen in seinem Werk zur Zellherstellung in Arnstadt zum Stehen - bis neue Investoren gefunden sind.