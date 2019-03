Schwache Jahreszahlen Uniper erwartet 2019 weiteren Ergebnisrückgang

Der Energiekonzern Uniper rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem weiteren operativen Ergebnisrückgang. Das bereinigte operative Ergebnis soll 550 Millionen bis 850 Millionen Euro betragen, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das lag etwas unter den Analystenschätzungen. Ursache für den Rückgang seien etwa die Stilllegung von Kraftwerken und der Wegfall der Einnahmen aus der verkauften Beteiligung an dem sibirischen Gasfeld Juschno Russkoje gewesen, erläuterte Uniper. Höhere Strompreise sollen dies jedoch teilweise kompensieren. Der Kraftwerksbetreiber strebt erneut eine höhere Ausschüttungssumme an.