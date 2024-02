Schweizer Solarhersteller Was hat Solar-Abwanderer Meyer Burger genau vor?

Meyer Burger produziert in Deutschland Solarzellen in seinem Werk in Thalheim, einem Stadtteil von Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Dort arbeiten etwa 350 Beschäftigte. In Freiberg in Sachsen werden Module hergestellt, in Hohenstein-Ernstthal, ebenfalls in Sachsen, befinden sich Entwicklung und Anlagenbau. Etwa 500 Beschäftigte arbeiten in Freiberg. In dem Werk dort, das früher Solarworld gehörte, soll im März die Produktion eingestellt werden. Für die Mitarbeiter hat Meyer Burger Kurzarbeit beantragt. Gibt es keine Entscheidung zu Gunsten einer Subvention, wird das Werk im April geschlossen. Die Zellproduktion in Thalheim soll fortgesetzt werden, um mindestens bis 2025 Zellen in die USA zu liefern. Dort will Meyer Burger noch 2024 zwei Werke in Betrieb nehmen. Mindestens bis die Kapazität dort voll hochgefahren ist, soll das Werk in Thalheim dorthin liefern. Das Werk in Hohenstein-Ernstthal mit rund 300 Mitarbeitern ist nicht von den Schließungsplänen betroffen. Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt spricht davon, dass der Standort das „technologische Herz“ des Unternehmens sei.