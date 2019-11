Schwimmende Photovoltaik Energiewende auf dem Wasser

Obwohl der Bau der Anlage an diesem Tag Ende Oktober nach rund zwei Monaten Bauzeit fertiggestellt wird, ist von Feierstimmung nichts zu spüren. Es wird kaum gesprochen, die Arbeiter scheinen genau zu wissen, was sie zu tun haben. In kleinen Gruppen bauen sie Gerüste zusammen, andere schrauben die Solarpanels darauf. Ein weiteres Team lässt die Konstruktion zu Wasser, dann bringen zwei Arbeiter sie mit einem Boot in Position. Das alles geschieht in Windeseile. Pro Tag werden über 100 dieser Konstruktionen mit einer Gesamtleistung von rund einem halben Megawatt an die Anlage angeschlossen.