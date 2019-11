Schwimmende Photovoltaik Energiewende auf dem Wasser

„Allerdings wissen wir noch nicht, was so eine Anlage mit Flora und Fauna eines Sees macht“, gesteht Gimbel. Das Unternehmen habe aber Natur- und Umweltschutzstudien bei einem niederländischen Fachgutachterbüro in Auftrag gegeben, um belastbare Daten zu generieren, an denen sich das Unternehmen orientieren könne. Bislang verwende Baywa r.e. lebensmittelechte Kunststoffe, um keine Schäden an den Gewässern zu verursachen.

Inga Römer, Referentin für Naturschutz und Energiewende beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), befürchtet jedoch durch schwimmende Photovoltaikanlagen „allgemein einen negativen Einfluss auf die Ökologie des Sees“. So könnte der Schatten der Anlage die Unterwasserflora- und Fauna verändern und in ihrer Zusammensetzung beeinträchtigen. Feststehende Erkenntnisse gebe es dazu bislang aber noch nicht. Gimbel dagegen behauptet, der Schatten habe gar einen positiven Effekt auf den See, sofern nicht zu viel Fläche beschattet würde: Viele Seen erwärmten sich, was ein zu hohes Wachstum von Algen zur Folge hätte. Gimbel: „Wenn die Algen dann absterben, versauern die Seen.“ Das bestätigt Nabu-Referentin Römer: „Durch die Verschattung heizt sich der Gewässerkörper weniger stark auf. Das Risiko von Algenbildung oder einem Umkippen des Gewässers kann dadurch gemindert werden.“