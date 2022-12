Am Samstag wurde in Wilhelmshaven Deutschlands erstes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) feierlich eröffnet. Im Eiltempo sollen an den Küsten von Nord- und Ostsee weitere Terminals entstehen. Damit könnten LNG-Importe die bisherigen Gaslieferungen aus Russland bald komplett ersetzen.