Seitenblick Fotovoltaik: Das Chinarisiko der Solarindustrie

Um vom russischen Gas loszukommen, setzt die Europäische Union stark auf Solarenergie. Bis 2030 sollen 600 Gigawatt an neuen Fotovoltaikkraftwerken in der EU ans Netz gehen. Das schafft eine neue Energieabhängigkeit – von China. Dessen Solarindustrie beherrscht in fast allen Fertigungsschritten mehr als 80 Prozent des Weltmarkts, Tendenz steigend.