Shell: Aus Ölmultis werden keine Aktivisten mehr

Doch was für die Aktionäre erfreulich ist, enthält für die westlichen Gesellschaften eine bittere Botschaft: Auf die Ölmultis ist bei der Energiewende kein Verlass. Natürlich, auch sie investieren hier und dort in grüne Technologien, etwa in Elektrolyseure zur Erzeugung grünen Wasserstoffs oder Anlagen zur Umwandlung von Strom in grünen Ammoniak. Das sind Produkte, die sie seit Jahrzehnten herstellen. Wenn sich nun ein neuer Vertriebsweg auftut, nehmen sie das gerne mit. Aber solche Investitionen dürfen nicht täuschen: Die Konzerne sind am Ende einzig und allein dem Kapitalmarkt verpflichtet. Und dessen Perspektive ist endlich. Erst wenn, wie bei den Energieversorgern E.On oder RWE, offensichtlich absehbar ist, dass das Geschäft mit fossilen Rohstoffen zu Ende geht, schwenken sie um.