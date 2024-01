Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Kaeser: „Ich mache mir wirklich Sorgen um unsere Demokratie“

Der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, warnt vor Rechtsextremismus in Deutschland und zieht angesichts des Aufstiegs der AfD Parallelen zur NS-Zeit. „Wenn alles so stimmt, wie es berichtet wird, dann ist das ganz abscheulich“, sagte Kaeser, der auch Aufsichtsratschef des Lkw-Bauers Daimler Truck ist, der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit Blick auf Berichte über ein Treffen Rechtsextremer in Potsdam. Auf der Konferenz, an der auch AfD-Funktionäre und ein CDU-Mitglied teilgenommen hatten, soll über Massendeportationen von Menschen ausländischer Herkunft gesprochen worden sein. Das Wort „Remigration“ klinge fast harmlos und scheine ein dringliches Problem des Landes zu adressieren, nämlich die „bisher nicht gut gelöste“ Migrationspolitik, sagte der Ex-Siemens-Chef. Gemeint sei aber am Ende die millionenfache Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund. „Das löst bittere Erinnerungen aus“, warnte Kaeser.