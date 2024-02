Siemens Energy Eklat auf Siemens-Energy-Aktionärstreffen – Siemens stimmt gegen Kontrolleurin Grimm

„Das Onshore-Geschäft ist die Achillesferse von Siemens Energy“, sagte Speich. „Wenn Sie die schlechte Produktqualität nicht in den Griff bekommen, können Sie noch so gut in ihren anderen Geschäftsbereichen sein, der Aktienkurs scheint weiterhin gedeckelt zu sein. Derzeit scheint das Management im Nebel zu stochern.“ Bruch versprach abermals: „Wir werden die Probleme im Windgeschäft lösen.“ Wegen Qualitätsproblemen bei Onshore-Anlagen und Verzögerungen im Hochlauf bei der Fertigung von Offshore-Windrädern fuhr Siemens Energy im Geschäftsjahr 2022/23 (30. September) einen Jahresverlust von 4,6 Milliarden Euro ein. Siemens Gamesa soll erst im Geschäftsjahr 2026 in die Gewinnzone zurückkehren.