Siemens Energy Ist die Windtochter Siemens Gamesa unsanierbar?

„Teilweise sind die Dinge in den Strukturen verborgen“, erklärt Eickholt. Zum Beispiel bei den Schraubverbindungen, die es in den Maschinenhäusern zuhauf gibt. „Einige waren falsch dimensioniert. Das muss korrigiert werden. So etwas ist von außen nicht erkennbar.“ Ein Grund: Bei den Ingenieuren aus Spanien und den ehemaligen Siemens-Ingenieuren herrschten unterschiedliche Arbeitsstandards in der Entwicklung. „Die Integration ist damals nicht so erfolgt, wie es hätte sein sollen“, sagt Eickholt.