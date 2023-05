Siemens Energy Ist die Windtochter Siemens Gamesa unsanierbar?

Strenger Nordseewind umtost bei Siemens Gamesa in Cuxhaven die Montagehallen und Dutzende Maschinenhäuser, die sauber aufgereiht auf dem Werksgelände direkt am Meer auf ihren Abtransport warten. Gerade war Jochen Eickholt da, der Chef des Windanlagenbauers, und fragte seinen Werksleiter Kristoffer Mordhorst: Muss es bei Euch immer so windig sein? Mordhorst, einem gebürtigen Cuxhavener, macht der Wind gute Laune. So viel Energie, man muss sie nur ernten.