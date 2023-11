Siemens Energy Jahresbilanz 2023 4,6 Milliarden Euro Verlust: Was hinter dem Rekordminus steckt

Für die erste Milliarde an möglichen Ausfällen steht formal der ehemalige Mutterkonzern Siemens ein. Er hat sich dafür aber Sicherheiten von Siemens Energy geben lassen, unter anderem einen Fünf-Prozent-Anteil an der gemeinsamen indischen Tochter Siemens Ltd. 18 Prozent an Siemens Ltd verkauft Siemens Energy direkt an deren Mehrheitsaktionär, der damit künftig auf 69 Prozent kommt. Die Siemens AG überweist dafür 2,1 Milliarden Euro, 15 Prozent weniger als das Aktienpaket an der Börse wert ist. Mit dieser Finanzspritze will Finanzchefin Maria Ferraro Siemens Energy das Investment-Grade-Rating sichern.