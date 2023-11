Siemens Gamesa Der 400-Millionen-Euro-Plan: So will Siemens Energy den Turnaround im Windgeschäft schaffen

Siemens Energy kämpft seit Jahren mit hohen Verlusten bei Gamesa. Das Windenergie-Geschäft mit Anlagen an Land (Onshore) kämpft mit Qualitätsmängeln. Der Bereich mit Anlagen für den Betrieb auf hoher See (Offshore) hat Anlaufprobleme in vier neuen Werken. Siemens Energy sitzt auf Aufträgen für Windanlagen an Land und auf See von 42 Milliarden Euro, das ist ein Großteil des Auftragsbestands im Konzern von 112 Milliarden.