Siemens-Kraftwerkbau: Verkauft Joe Kaeser das Geschäft mit großen Gasturbinen?

Aus Kaesers Sicht mag ein Verkauf zunächst sinnvoll erscheinen. Wegen der Energiewende lassen sich in Europa keine großen Gasturbinen mehr verkaufen. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2017 endete, brach der Umsatz der entsprechenden Sparte denn auch um 21 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro ein. Das operative Ergebnis schrumpfte sogar um 74 Prozent auf 114 Millionen Euro. Kaeser nerven solche Flecken auf der ansonsten in weiten Teilen lupenreinen Konzernbilanz. Er will bei Analysten und Investoren glänzen. Kaum war die Meldung über einen möglichen Verkauf des Geschäfts in der Welt, kletterte der Aktienkurs um fast zwei Prozent.