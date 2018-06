Siemens-Windkraft-Tochter: Adwen streicht jede zweite Stelle

Beim Windkraftkonzern Siemens Gamesa fallen in Deutschland weitere 260 Stellen weg. In der Offshore-Sparte Adwen, die Windräder auf hoher See herstellt, wird damit bis Ende 2020 mehr als jeder zweite der bisher 480 Arbeitsplätze in Deutschland gestrichen, wie Adwen am Dienstag mitteilte. Das Adwen-Werk in Bremerhaven soll künftig keine neuen Anlagen mehr produzieren, sondern nur noch das bestehende Turbinen-Portfolio warten. "Das Fehlen neuer Aufträge hat uns in diese schwierige Lage gebracht", sagte Adwen-Finanzchef Hans-Rolf Huppert. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen umgehend beginnen.