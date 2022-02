Sigmar Gabriel „Eine solche Krise mit Russland haben wir für unmöglich gehalten“

So klar scheint das für die SPD nicht zu sein, die Partei gibt in dieser Frage keine gute Figur ab, wohl auch durch die engen Russlandverbindungen des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder.

Ich bin in dieser Frage völlig anderer Meinung als Gerhard Schröder, aber ich habe großen Respekt davor, dass er seine Meinung öffentlich verteidigt und sich nicht weg duckt. Im Übrigen wird seine Auffassung durchaus von einer ganzen Reihe von Vertretern der „Realpolitik“ in der außenpolitischen Debatte der USA geteilt. Ich bin aber sicher, dass Bundeskanzler Olaf Scholz das Thema durchdrungen hat und gemeinsam mit den USA und innerhalb von NATO und EU die richtigen Entscheidungen treffen wird.