Sigmar Gabriel „Nord Stream 2 war ein richtiges Projekt“

Sie waren von 2013 bis 2017 Wirtschaftsminister und hatten dadurch selbst Anteil an dieser Entwicklung. In ihrer Amtszeit wurde etwa der größte deutsche Gasspeicher an Gazprom verkauft. War das ein Fehler?

Das lässt sich heute leicht sagen. Ich war damals für die Liberalisierung, von der wir ja auch 30 Jahre profitiert haben. Aber damals war die Situation eine völlig andere und kaum jemand hätte sich vorstellen können, dass heute 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine stehen und Krieg in Europa wieder möglich wird.



