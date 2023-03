Sondersitzung des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats High Noon für Martina Merz

In der vergangenen Woche hat das „Handelsblatt“ berichtet, dass auch der brasilianische Stahlkonzern CSN und die indische Jindal-Gruppe Interesse an der Stahlsparte bekundet haben. Ein brasilianischer Investor erscheint zumindest bemerkenswert, weil die Thyssenkrupp AG nach wie vor unter einer Fehlinvestition historischen Ausmaßes in den 2000er-Jahren in Stahlwerke in Brasilien und den USA leidet.