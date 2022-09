Spanien als Vorreiter Gaspreisdeckel: Ist die „iberische Lösung“ ein Modell für Deutschland?

Spaniens Probleme sind zudem weniger strukturell wie in Deutschland, wo die Abhängigkeit von fossilen Energien aus Russland größer ist und das deutsche Strom- und Gasnetz zudem sehr viele Schnittstellen mit anderen Ländern hat. Bemerkenswert ist, dass in Spanien bisher trotz der Maßnahmen noch keines der heimischen Energieunternehmen ins Straucheln geraten ist – anders als in Deutschland. Damit das weiter so bleibt, werden auch die in Spanien bedeutenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) in Industrien mit großem Gasverbrauch ab sofort vom gedeckelten Gaspreis profitieren können. Die Mehrheit musste in den vergangenen Wochen die Produktion einstellen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren.



