Spaniens Vizeregierungschefin „Die Energiekrise vertieft die Ungleichheit“

Ribera warnt davor, dass die ungleiche Lastenverteilung bei den Energiepreisen auch der von der EU forcierten Klimapolitik schaden könne, etwa dem Programm „Fit for 55“, mit dem die Treibhausgasemissionen in Europa bis 2030 verglichen mit dem Niveau von 1990 um 55 Prozent gesenkt werden sollen. „Wir stehen in Europa an einem sehr kritischen Punkt: EU-Kommissar Frans Timmermanns hat absolut recht. Entweder diese Transformation ist gerecht, und wird als fair wahrgenommen – oder sie wird nicht geschehen“, sagte Ribera. „Die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie teilhaben an der positiven Wirkung der Energiewende.