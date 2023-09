Sparprogramm verkündet Wintershall Dea setzt den Rotstift an und baut Hunderte Stellen ab

.Im Zuge eines Kostensparprogramms will der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea Hunderte Arbeitsplätze mit Schwerpunkt in Deutschland abbauen. Weltweit sollen rund 500 Stellen gestrichen werden, wie die BASF-Mehrheitsbeteiligung am Dienstagnachmittag mitteilte. In Deutschland seien etwa 300 Arbeitsplätze betroffen. Ferner soll der Vorstand verkleinert werden. Insgesamt sollen etwa 200 Millionen Euro jährlich eingespart werden, „rund die Hälfte davon durch Stellenkürzungen“, hieß es.