Spritpreise im Vergleich Lieber nochmal in NRW tanken

Noch deutlich größere Preisunterschiede offenbart ein Blick ins europäische Ausland. Die Urlaubssaison hat begonnen, aus Nordrhein-Westfalen fahren seit Mittwoch die ersten Familien mit Schulkindern in die umliegenden Länder in den Sommerurlaub. Je nach Ziel müssen sie an der Tankstelle große Unterschiede bei der Rechnung in Kauf nehmen. So kostet etwa der Liter Super-Benzin in Bulgarien nur 1,23 Euro, während in Finnland 1,93 Euro fällig wird.